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АвтоМир / Дороги

Представитель ГИБДД о роли «вафельницы» во время ремонта Ольгинского моста

17.03.2023 13:37|ПсковКомментариев: 0

Ремонт Ольгинского моста, который стартовал в Пскове 15 марта, значительно осложнил движение транспорта в центре города. При этом на перекрестке улицы Максима Горького и Рижского проспекта, где сегодня образуются утренние пробки, ранее была нанесена вафельная разметка, призванная помочь водителям организовать движение как раз во время заторов.

Помогает ли псковичам «вафельница» во время затрудненного проезда? По какому принципу должна действовать разметка? Стоит ли водителям, которые не соблюдают правила разметки, ждать гору штрафов? На эти и другие вопросы в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей ответил начальник Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения УГИБДД УМВД России по Псковской области Юрий Федоров.

 

- Юрий Анатольевич, в Пскове начался ремонт Ольгинского моста, что значительно осложнило движение транспорта. При этом у нас в городе есть вафельная разметка, которая, вроде бы, как раз и предназначена для движения в пробки, тем не менее, отношение жителей к этой разметке сейчас неоднозначное. Как вы считаете, вафельная разметка сегодня – в помощь водителям или причина дополнительных заторов?

- Смотрите, для чего вообще нужна вафельная разметка. Возьмем ситуацию с Ольгинским мостом, перед ним была вафельная разметка нанесена, просто сейчас она в ужасном состоянии, и, скорее всего, ее будут обновлять, когда пойдут устойчивые плюсовые температуры. Вы едете со стороны, скажем, Завеличья, в сторону моста. Видите, что у вас горит зеленый сигнал светофора, но хвост последней машины уже стоит практически на перекрестке. Вы понимаете, что, выехав на перекресток, вынуждены будете остановиться. И в этот момент загорается красный сигнал светофора. Машина, которая движется по улице Максима Горького, естественно, при начале движения на зеленый сигнал светофора упирается в вашу машину. И помимо того, что заторовая ситуация у нас образуется по Рижскому проспекту, на улице Максима Горького вы тоже своей машиной провоцируете создание пробки. Вот для этого и нужна вафельная разметка, для того, чтобы нарисовать границы перекрестка, за которые, даже на зеленый сигнал светофора, нельзя выезжать.

Вафельная разметка на перекрестке на сегодняшний день почти стерлась. Фото: pskov.camera

- То есть, по сути, сейчас как раз «золотое» время вафельной разметки – сейчас пробки, она как раз и нужна.

- И практически, и фактически – да. Смотрите, чтобы подсветить ситуацию: существуют разметки нескольких видов. Разметка может наноситься краской, но, естественно, при таком активном движении краска быстро стирается. Дольше всего держится разметка из пластика. Пластик в любом случае наносится, когда появляются устойчивые плюсовые температуры, чтобы она хорошо приклеивалась к асфальтовой поверхности, по зиме ее наносить не рекомендуется. Я думаю, не буду за управление городского хозяйства Пскова отвечать, но обычно УГХ разметку стараются обновлять в конце апреля, чтобы выйти нормально на майские праздники. То есть, скорее всего, УГХ города Пскова, чтобы обновить разметку, в том числе, дожидается устойчивых температур.

 

 Выезд на перекресток с «вафельницей» отмечен дорожными знаками. Фото: Telegram-канал «Псков. За рулём»

- В городе появились мнения (здесь мы транслируем, что говорят жители), что на время ремонта моста действие вафельной разметки лучше отменить, якобы она провоцирует еще большие заторы на этом участке дороги. Как вы прокомментируете данное предложение?

- Не согласен, я вот на конкретном примере вам рассказал, как это работает. Да, я понимаю, вы торопитесь на работу, вам надо проникнуть в центр города. Но в то же время мы имеем на сегодняшний момент заторовую ситуацию на Рижском проспекте при въезде на Ольгинский мост, но водитель, который в нарушение правил дорожного движения и этой разметки встает на самом перекрестке, спровоцирует заторовую ситуацию и на улице, которая пересекает проспект, на улице Максима Горького. То есть в любом случае вы свою ситуацию на Рижском проспекте спасаете. Когда-то все-таки загорится зеленый сигнал, и вы уйдете с перекрестка, но вы тем самым спровоцируете еще худшую ситуацию на улице Максима Горького. То есть в любом случае дорожные знаки – это хорошо, но разметка всегда помогает вам лучше сориентироваться, что нельзя въезжать на этот перекресток. Эта разметка специально такой яркий цвет имеет, чтобы водитель сориентировался. Нельзя выезжать на перекресток, если вы вынуждены будете остановиться на нем. Я, как старый водитель, считаю, что разметка – это в помощь.

- Скажите, у нас в Пскове сейчас два перекрестка с «вафельницей». Оборудованы ли они камерами? Ждем ли мы вал штрафов за нарушение правил проезда на этих перекрестках?

- Нет, ни разу не ставился вопрос по оборудованию их средствами фото- и видеофиксации. Начнем с того, что камера фотофиксации – оборудование довольно дорогостоящее, порядка 4 млн стоит сам комплекс, это одна камера. Перекресток – это целый комплекс камер, обычно ставится по две камеры в каждом направлении. То есть, чтобы оборудовать перекресток, нужно примерно 8 камер, общая сумма уходит где-то в 30 млн. Естественно, такие деньги вкладывают в перекрестки, которые считаются очагом аварийности. Как в свое время был перекресток Октябрьский – Гражданская, где стоял комплекс, фиксирующий запрещающий сигнал светофора, стоп-линию. И перекресток на Четырех углах у нас был очагом аварийности, там тоже стоял комплекс.

- То есть, получается, раз камер нет, штрафов мы с этих перекрестков не ждем?

- За выезд на вафельную разметку (со средств фото- и видеофиксации), на сегодняшний момент, нет.

- Может, дадите какие-то рекомендации, как водителям стоит двигаться в период такого осложненного движения из-за ремонта моста?

- Чтобы спокойно доехать на работу, лучше воспользоваться двумя альтернативными действующими мостами. По времени, вследствие заторов, это в любом случае будет быстрее. И в любом случае это будет предсказуемо. Выезжаешь заблаговременно и точно попадаешь туда, а не попадаешь в стрессовую ситуацию: успею на работу или нет. У нас есть два альтернативных моста, это мост имени 50-летия Октября с выездом на улицу Юбилейную и площадь Героев-Десантников и мост Александра Невского, они имеют довольно хорошую пропускную способность. И в условиях, скажем так, не большого города-миллионника, а довольно компактного областного центра, потратить дополнительные 10 минут для того, чтобы выехать с Запсковья на Завеличье через мост Александра Невского, я думаю, это больше сэкономит время, чем движение по пробкам.

Беседовала Ксения Иванова

Теги: #дороги #псков #разметка
Источник: Псковская Лента Новостей
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