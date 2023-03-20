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Состояние подземных переходов оценили в Великих Луках после жалобы горожанина

Трещины и какие-либо нарушения в перекрытиях подземных переходов в Великих Луках отсутствуют, перекрытия находятся в нормативном состоянии, заявил глава администрации города Великие Луки Андрей Беляев. Так он прокомментировал жалобу местного жителя, опубликованную в одном из городских пабликов в соцсетях.

Фото здесь и далее: «Подслушано Великие Луки» / «ВКонтакте»

«Не прошло и полгода, как подземный переход местами "поплыл". Администрация города и надзирающие органы, обратите внимание на состояние перекрытий подземного перехода со стороны площади Калинина. Глупо делать вид, будто так задумано в проекте», - написал горожанин и прикрепил несколько фотографий.

В ответ Андрей Беляев пояснил, что в подземных переходах из-за разницы плюсовых и минусовых температур образуется конденсат на трубах, появляется сырость.

«По результатам обследования перекрытий подземных переходов 21 марта 2023 специалистами управления жилищно-коммунального хозяйства, трещин, каких-либо нарушений не обнаружено. Перекрытия находятся в нормативном состоянии», — приводят слова Андрея Беляева «Луки.ру».

Ранее сообщалось, что подземный переход в Великих Луках разрисовали вандалы. Как видно на снимках, рисунки закрасили серой краской.