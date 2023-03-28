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Разметку на псковских дорогах обновят при стабилизации погоды – Станислав Стармолотов

Разметку на дорогах Псковской области обновят при стабилизации погодных условий. Об этом в программе «Кузница» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщил исполняющий обязанности председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов.

«Ежегодно порядка 100-110 млн рублей тратится на это дело, это процесс цикличный. Здесь мы завязаны на погоду», - сказал Станислав Стармолотов.

Он обратил внимание, что разметка в основном исчезла в тех местах, где она была нанесена краской. По словам руководителя профильного комитета, на новых объектах разметку наносят термопластиком, и держится она лучше. При стабилизации погодных условий подрядчики обновят такую разметку в рамках гарантийных обязательств.