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Планами по ремонту мостов в Псковской области поделился дорожный комитет

Завершить работы по капитальному ремонту и реконструкции 10 мостовых сооружений общей протяженностью более 400 погонных метров планируют в Псковской области в 2023 году. Основная задача капремонта – полное восстановление транспортно-эксплуатационного состояния мостов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

В Пушкиногорском районе на 9-ом км автомобильной дороги Пушкинские Горы - Рождество - Велье будет продолжен капремонт моста через реку Великая.

В составе автодороги Толкачево - Себеж - Заситино в Себежском районе продолжится капремонт двух мостов – через реку Идрянка и через реку Чернея.

Также в планах на этот год завершение капитального ремонта двух мостовых сооружений, расположенных в Псковском районе: это мост через реку Лочкино на автомобильной дороге Псков - Гдов - Сланцы - Кингисепп - Куземкино - Краколье, а также мост через реку Череха на 27-ом км автодороги Быстроникольское - Черская.

В Стругокрасненском районе продолжится капремонт моста через реку Меленка, расположенного на 16-ом км автомобильной дороги Марьино - Заполье - Рошелево.

В Островском районе планируется завершение работ по капитальному ремонту моста через реку Пенная автомобильной дороги Остров - Новоржев.

В рамках капитального ремонта автодороги Новоржев - Опочка запланировано завершение капремонта моста через реку Кудка в Опочецком районе.

Также в нормативное состояние специалисты приведут два моста на автодорогах местного значения: Троицкий мост через реку Пскову в Пскове и мост на объездной дороге через реку Шелонь в Дедовичах.

Добавим, в этом году планируется продолжить и приступить к выполнению работ по капитальному ремонту и ремонту еще 9 мостовых сооружений на региональных дорогах. Ремонт трех объектов пройдет в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».