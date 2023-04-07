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Ремонт дорог картами в Пскове начнут с улицы Западной

Ремонт дорог картами в Пскове начнут с улицы Западной во вторник, 11 апреля. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Борис Елкин.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

«На очереди восстановление изношенного покрытия картами. Асфальтовые заводы начинают работать. Начинаем во вторник с улицы Западной», - написал Борис Елкин.

Градоначальник добавил, что в Пскове начался и ямочный ремонт струйно-инъекционным методом. Таким способом устраняются дефекты в рамках содержания дорог.

Помимо этого, в городе приступили к мытью проезжей части: «Весеннее солнце подсушило дороги, и настало время их мыть. На обеспыливание улиц со вчерашнего дня вышли коммунальные дорожные машины, заправленные водой».