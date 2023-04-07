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Дороги и тротуары Пскова продолжают приводить в порядок после зимы. ФОТО

Дороги и тротуары Пскова продолжают приводить в порядок после зимы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ООО «СитиИнвестГрупп».

Фото здесь и далее: ООО «СитиИнвестГрупп»

«Мойка дорог, механизированная и ручная очистка тротуаров и проезжей части, ямочный ремонт и многое другое...» - рассказали о своей деятельности в ООО «СитиИнвестГрупп».

Ранее сотрудники компании провели ямочный ремонт на улице Льва Толстого в Пскове.

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ООО «СитиИнвестГрупп» призывает жителей города Пскова давать обратную связь для быстрого реагирования и устранения недостатков на улично-дорожной сети города. Свои замечания и предложения можно оставлять в группе.

Напомним, организация отвечает за содержание следующих районов: