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АвтоМир / Дороги

Дороги и тротуары Пскова продолжают приводить в порядок после зимы. ФОТО

09.04.2023 11:39|ПсковКомментариев: 0

Дороги и тротуары Пскова продолжают приводить в порядок после зимы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ООО «СитиИнвестГрупп». 

Фото здесь и далее: ООО «СитиИнвестГрупп»

«Мойка дорог, механизированная и ручная очистка тротуаров и проезжей части, ямочный ремонт и многое другое...» - рассказали о своей деятельности в ООО «СитиИнвестГрупп». 

 

Ранее сотрудники компании провели ямочный ремонт на улице Льва Толстого в Пскове.

 

ООО «СитиИнвестГрупп» призывает жителей города Пскова давать обратную связь для быстрого реагирования и устранения недостатков на улично-дорожной сети города. Свои замечания и предложения можно оставлять в группе

Напомним, организация отвечает за содержание следующих районов:

  • Завеличье,
  • Запсковье,
  • Любятово,
  • Овсище.
Теги: #дороги Пскова #уборка дорог #СитиИнвестГрупп
Источник: Псковская Лента Новостей
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