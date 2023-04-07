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Фотофакт: Множественные ямы образовались на улице Западной в Пскове

Множественные ямы образовались на улице Западной в Пскове, снимки состояния дороги опубликованы в группе микрорайона «Борисовичи» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: группа микрорайона «Борисовичи» / «ВКонтакте»

Напомним, ремонт дороги начнут во вторник, 11 апреля. Об этом ранее сообщил глава города Борис Елкин. Отремонтировать дорожное покрытие собираются картами.

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По словам градоначальника, асфальтовые заводы уже начинают работать. Ранее Борис Елкин сообщал, что все ремонты дорог в Пскове уже проторгованы.