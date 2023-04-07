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АвтоМир / Дороги

Фотофакт: Множественные ямы образовались на улице Западной в Пскове

09.04.2023 16:53|ПсковКомментариев: 0

Множественные ямы образовались на улице Западной в Пскове, снимки состояния дороги опубликованы в группе микрорайона «Борисовичи» в социальной сети «ВКонтакте». 

Фото здесь и далее: группа микрорайона «Борисовичи» / «ВКонтакте»

Напомним, ремонт дороги начнут во вторник, 11 апреля. Об этом ранее сообщил глава города Борис Елкин. Отремонтировать дорожное покрытие собираются картами. 

По словам градоначальника, асфальтовые заводы уже начинают работать. Ранее Борис Елкин сообщал, что все ремонты дорог в Пскове уже проторгованы. 

Теги: #дороги Пскова #псков
Источник: Псковская Лента Новостей
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