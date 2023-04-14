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Движение ограничат на двух участках трассы Петербург – Псков в Ленинградской области

Движение ограничат на двух участках трассы Петербург – Псков в Ленинградской области 17 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На 45-42-м километрах автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-23 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Белоруссия Ленинградской области движение автомобильного транспорта ограничат из-за проведения работ по очистке осевой разделительной полосы с 08:00 до 17:00. На 114-120-м километрах автомобильной дороги Р-23 в то же время движение ограничат из-за проведения работ по устранению деформаций покрытия.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.