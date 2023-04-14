Участок Крестовского шоссе отремонтируют в Пскове до 2025 года

Ремонт Крестовского шоссе на участке от крестовского путепровода до железнодорожного переезда, в том числе дублера, выполнят в городе Пскове до июля 2025 года. Соответствующая информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.
Начальная (максимальная) цена контракта составляет 109 млн 171 тысяч 905 рублей. Закупка осуществляется за счет средств бюджета города Пскова.
Цель ремонта - восстановление транспортно-эксплуатационного состояния участка дороги. Основной задачей ремонта является устранение дефектов и восстановление элементов автомобильной дороги. Протяженность участка – 1,12 километра.
Подрядную организацию определят в ходе электронного аукциона 11 мая. Работы необходимо выполнить до 19 июля 2025 года. Дата начала исполнения контракта определяется с даты его заключения.