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АвтоМир / Дороги

Троицкий мост в Пскове закроют для транспорта на десять дней

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Движение по Троицкому мосту в Пскове перекроют на десять дней. Соответствующее постановление подписал глава города Борис Елкин, документ опубликован на сайте городской администрации. «Ввести временное прекращение движения автотранспорта по Советскому (Троицкому) мосту с 10:00 10 мая года до 24:00 19 мая», - говорится в тексте документа. Ограничение вводят в целях обеспечения безопасности дорожного движения, для соблюдения технологического процесса и обеспечения техники безопасности при производстве работ по ремонту Советского (Троицкого) моста. В качестве объездов определены Кузнецкий мост и мост Александра Невского.