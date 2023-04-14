Троицкий мост в Пскове закроют для транспорта на десять дней

Движение по Троицкому мосту в Пскове перекроют на десять дней. Соответствующее постановление подписал глава города Борис Елкин, документ опубликован на сайте городской администрации.
«Ввести временное прекращение движения автотранспорта по Советскому (Троицкому) мосту с 10:00 10 мая года до 24:00 19 мая», - говорится в тексте документа.
Ограничение вводят в целях обеспечения безопасности дорожного движения, для соблюдения технологического процесса и обеспечения техники безопасности при производстве работ по ремонту Советского (Троицкого) моста.
В качестве объездов определены Кузнецкий мост и мост Александра Невского.