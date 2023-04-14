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АвтоМир / Дороги

Перечень оставшихся работ по ремонту Троицкого моста перечислили в дорожном комитете

21.04.2023 13:20|ПсковКомментариев: 1

Работы по реконструкции Троицкого (Советского) моста через реку Пскову на улице Леона Поземского продолжаются в центре города Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Реконструкция Троицкого моста ведется в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Сейчас специалисты выполняют мощение дорожек под мостом, покраску верхнего слоя металлических балок, железно-бетонных поверхностей пролёта и подпорных стен, а также ведется устройство гидроизоляции тротуаров и рекультивация территории.

Основные работы запланированы на май. С 10 по 19 мая вводится временное ограничение движения на объекте, в том числе и на тротуарной зоне. За этот период будет завершена укладка верхнего слоя асфальтобетона, выравнивание люков ливневой канализации, устройство асфальтобетонного покрытия на тротуарах и нанесение разметки.

В качестве объездов определены Кузнецкий мост и мост Александра Невского. Кроме того, на этот период будут открыты и все четыре полосы Ольгинского моста.

После основных работ на Троицком мосту специалистам останется благоустроить прилегающую территорию, завершить покраску и сделать архитектурную подсветку моста.

Напомним, Троицкий мост в 2018 году был признан нуждающимся в капитальном ремонте. Реконструкция моста стала возможна благодаря усилиям правительства Псковской области и дополнительному финансированию из резервного фонда правительства РФ. С марта 2022 года мост был закрыт на реконструкцию по нацпроекту. В конце декабря 2022 года по нему было открыто техническое движение.

Срок окончания работ по контракту – июль 2023 года. Однако подрядная организация планирует завершить объект досрочно.

Заказчиком работ выступает управление городского хозяйства администрации города Пскова. Подрядчик – ООО «СК «Балтийский берег».

Теги: #дороги Пскова #ремонт #Троицкий мост
Источник: Псковская Лента Новостей
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