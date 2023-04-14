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Верхний слой асфальта начали укладывать на Ольгинском мосту в Пскове

Укладка верхнего слоя асфальта началась на Ольгинском мосту в Пскове. Об этом глава города Борис Елкин сообщил в своем Telegram-канале.

Фото и видео здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

«Предстоит еще заделать деформационные швы, а новому асфальту надо "выстояться". С понедельника планируем пустить движение по всем четырем полосам», – рассказал Борис Елкин.

Он добавил, что перекрытие движения для проведения работ на второй половине переправы будет после завершения укладки асфальта на Троицком мосту, ориентировочно - в середине мая.