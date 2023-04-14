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Ремонт участка улицы Коммунальной в Пскове планируют закончить до августа

Ремонт участка улицы Коммунальной в Пскове планируют завершить до августа. Об этом стало известно в ходе контрольного выезда губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, который был организован с целью осмотра объекта ремонта сегодня, 24 апреля, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Генеральный директор подрядной организации Евгений Двоеконко сообщил, что на объекте начат демонтаж барьерного камня. В рамках данного контракта выполняются следующие виды работ:

устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части;

мероприятия по замене люков колодцев;

восстановление зеленой зоны;

устройство барьерного ограждения;

мероприятия по нанесению дорожной разметки.

«Срок завершения работ – 20 сентября 2023 года. Но мы планируем уйти с объекта до августа. Проблем нет ни с техникой, ни с чем другим, постараемся пораньше закончить», - отметил подрядчик.

«По укладке асфальта будем смотреть, стараться выполнить её на выходных, чтобы не мешать движению. Асфальтироваться начнём в мае, в ночное время. Участок достаточно оживлённый и протяжённый. Напротив "Империала", у Восточного проезда, хотим обустроить три полосы движения: две прямо и одну для поворота», - добавил глава города Пскова Борис Елкин.

Ранее Борис Елкин поручил управлению городского хозяйства ускорить ремонт самых разбитых дорог.