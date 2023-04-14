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Заключен контракт на строительство второго пускового комплекса Северного обхода Пскова

Контракт на строительство второго пускового комплекса Северного обхода Пскова заключили в начале апреля, сообщил врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов на сессии Псковского областного Собрания 25 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

На работы по строительству и реконструкции региональных автодорог в 2023 году планируется направить 2 млрд 18 млн рублей.

В текущем году планируется завершить работы по реконструкции участков автодороги Гверстонь - Крупп - Кулье в Печорском районе общей протяженностью 11,9 км и реконструкции моста через реку Толбица на автодороге Малая Толбица - Большая Толбица в Псковском районе.

Срок работ по контракту – 2023 – 2027 годы. Общий объем финансирования объекта за указанный период составит 7 млрд 535 млн рублей.

«Приступим к работе по строительству второго пускового комплекса Северного обхода Пскова с мостом через реку Великая протяженностью 8,74 км. Соответствующий контракт заключен 7 апреля 2023 года», – выступил Станислав Стармолотов.