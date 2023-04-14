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Озвучена новая причина провала дороги над подземным переходом в Великих Луках

Дорога над подземным переходом в Великих Луках провалилась из-за прорыва напорной канализации. Об этом врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов сообщил в ходе парламентского часа на сессии Псковского областного Собрания депутатов 25 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Есть два вопроса, в частности по городу Пскову и Великим Лукам. В вашей презентации не нашел очень важные улицы, которые нуждаются в ремонте: улица Алмазная, Леона Поземского, Юбилейная, где после зимы все растаяло. В Великих Луках интересна ваша позиция по поводу многострадального пешеходного перехода и реконструкции в центре города, на какой стадии она находится и какую оценку вы ей даете», – задал вопрос лидер фракции «Новые люди» в Псковском областном Собрании депутатов Андрей Маковский.

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«В Великих Луках сложилась проблема у заказчика с подрядчиком. Он оказался не совсем профессиональным, произошло существенное нарушение сроков строительства. К счастью, это не привело к серьезном проблемам в части качества исполнения, замечания, как и везде, неглобального характера. Что касается подземной реки, которая муссируется везде, - это вольные мыслеизъявления отдельных личностей, так скажу. На самом деле произошел прорыв напорной канализации, в течение двух дней она была вскрыта, на третий день прорыв был устранен. Сейчас все засыпано. Заказчик ведет переговоры по закупке асфальто-бетонных смесей, чтобы поставить заплатку», – сообщил Станислав Стармолотов.

Кроме того, на объект доставлены подъемники для маломобильных граждан, подрядчик должен их установить к июню.

«Все названные вами улицы в Пскове поступят в ремонт в этом году. Где-то это будет полноценный ремонт, как на улице Алмазной, на улице Леона Поземского предстоит замена верхних изношенных слове. То есть все эти адреса, которые вы назвали, будут в ремонте, можете не переживать», – заключил он.