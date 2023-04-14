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Александр Братчиков: Северный обход разгрузит Псков от транзитного транспорта

Северный обход разгрузит Псков от транзитного транспорта. Такое мнение, подводя итоги парламентского часа сессии Псковского областного Собрания, озвучил вице-спикер парламента Александр Братчиков в ходе общения с журналистами 25 апреля, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Мои вопросы на парламентском часе были связаны, в первую очередь, с Северным обходом, со строительством моста через реку Великую. В докладе врио председателя комитета было сказано, что на эти цели выделено 7,5 млрд рублей на 2023-2025 годы. То есть фактически за эти два-три года Северный обход будет построен. Это важно для Пскова, поскольку транспорт, который идет транзитом через город, уйдет с его территории и будет идти мимо по вновь построенной дороге. Это позволит и дороги содержать в хорошем состоянии, и не мешать проезду легкового транспорта по городу», – отметил Александр Братчиков.



Также он озвучил вопрос по сохранению практики выделения средств из регионального бюджета на ремонт дворовых проездов, которая была принята ранее. «Они не относятся к частным территориям, была такая практика выделять средства из дорожного фонда. Тоже очень важно для горожан Пскова», – уточнил вице-спикер.

«То количество денег, которые выделяются на ремонт дорожной сети и строительство новой дорожной сети, достаточно большое. Это более 11 миллиардов рублей. Очень важно, что на этот год контракты уже разыграны. То, что уже определены подрядчики и на большинстве объектов уже начали производиться работы», – добавил он.