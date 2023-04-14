АвтоМир / Дороги

Пешеходные тротуары у нас в зоне особого внимания – Александр Котов

Пешеходным зонам при ремонте дорог в Псковской области за последние годы стали уделять больше внимания. Об этом сообщил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, комментируя парламентский час в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Мне самому не нравится это "замечательное" объяснение с переходами через ноль. Но в течение зимнего периода эксплуатации дороги у нас сильно страдают, это объективно, надо это понимать. Весной наблюдаем немного жутковатую картину, когда большое количество ям дорогах, когда крошится асфальт. Во многом с этим связан парламентский час. Здесь важно в короткие сроки привести в порядок дорожную сеть после зимнего периода эксплуатации. Дорожные службы активно над этим работают. Хотел бы сказать добрые слова в адрес комитета по транспорту и дорожному хозяйству, у них хорошо налажена работа», – сказал Александр Котов.

Смотрите также Александр Котов о выборах в муниципальных округах и состоянии псковских дорог

Он также напомнил, что значительно увеличился объем дорожного фонда, и это позволяет использовать средства, в том числе, на проведение ремонтных работ.

«В последние годы стали больше внимания уделять пешеходным зонам. Если раньше можно было провести ремонт на проезжей части автодороги, то сейчас много делается тротуаров. Не только в Пскове и в Великих Луках, но и в районных центрах. Это закладывается в проектную документацию. Пешеходные тротуары у нас в зоне особого внимания», – подчеркнул Александр Котов.