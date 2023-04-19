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Александр Котов о выборах в муниципальных округах и состоянии псковских дорог

Сегодня, 25 апреля, состоялась 21-я сессия Псковского областного Собрания депутатов, в ходе которой парламентарии заслушали информацию о ремонте и содержание дорожной сети на 2023 год, приняли законопроект о первых выборах в новых муниципальных округах, расширили перечень мер поддержки для учителей и иногородних предпринимателей. Спикер регионального парламента Александр Котов в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказал, какими качествами должен обладать будущий глава муниципального округа, и дал свою оценку новым региональным мерам поддержки.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

– Александр Алексеевич, первый вопрос по муниципальной реформе. Какова ваша оценка этих предложений. Как продвигается процесс?

– Что касается порядка формирования органов местного самоуправления муниципальных округов, которые мы создали, приняв закон на предыдущей сессии, в основном ничего не меняется по отношению к тому, что сейчас есть в наших муниципальных районах. Есть одно принципиальное отличие – глава муниципального образования муниципального округа будет избираться по предложению конкурсной комиссии из числа кандидатов. По итогам голосования он будет возглавлять местную администрацию. Здесь аргумент, на мой взгляд, достаточно простой – сейчас не время для политических заявлений.

На уровне муниципального района глава, прежде всего, должен заниматься хозяйственными вопросами, решать проблемы жителей на территории этого муниципального образования. Это должна быть в большей степени не политическая фигура, а фигура хозяйственная. Проведение конкурса на должность главы муниципального округа позволит нам определить необходимые критерии, касающиеся квалификации кандидатов, которые будут участвовать в этом конкурсе, и, соответственно, из числа этих кандидатов подобрать такого человека, который наиболее эффективно сможет решать именно хозяйственные вопросы. Такая практика у нас существует в городе Пскове. Мы решили пойти по этому пути на первый созыв, первый срок полномочий, чтобы глава избирался таким же способом, как и в Пскове. Эта практика себя зарекомендовала уже положительно, надеемся, что также положительно она зарекомендует себя на уровне муниципальных округов.

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– Сегодня парламентский час посвящен дорожной тематике по предложению депутатов. Какова ваша оценка состояния дел в этой сфере с учетом текущего весеннего сезона, зимнего сезона, жалоб граждан на состояние дорог.

– Ситуация по дорожной отрасли развивается достаточно позитивно. Хочу отметить несколько моментов. У нас ежегодно растет объем дорожного фонда. В 2023 году объем дорожного фонда без малого будет 13 миллиардов рублей. Это рекордная сумма денежных средств, которая позволяет нам не только содержать надлежащим образом региональную и муниципальную дорожную сети, но и заниматься, в том числе, ремонтом, реконструкцией и строительством. Жалобы есть, они обоснованные. Связаны с сезонным периодами: весной дороги страдают в большей степени, чем в сухой летний период времени. Но для этого денежные средства и предусматриваются. Нужно сделать все необходимое, чтобы быстро привести в порядок дороги.

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Самое главное – нужно работать с подрядчиками по выполнению гарантийных обязательств по заключенным государственным и муниципальным контрактам. Такие проблемы тоже у нас есть. Нужно работать с теми подрядчиками, которые выполняют недобросовестно работы в рамках государственных и муниципальных контрактов, заносить их в реестр недобросовестных поставщиков, чтобы в последующем они на этом рынке предоставления соответствующих услуг и при выполнении работ просто не присутствовали. Такие примеры тоже есть, о чем сегодня доложил председатель комитета. Ситуация контролируемая. У нас еще достаточно много работы по приведению дорог в нормативное состояние. Сейчас только около 40%. Нужно потратить много сил и средств, энергии и ресурсов для того, чтобы эта цифра из года в год росла. Мы надеемся, что так и будет.

– Сегодня депутаты рассмотрели законопроект о новых налоговых льготах для предпринимателей из других регионов, которые захотят вести деятельность на территории нашего региона. С данной инициативой выступил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Как вы считаете, такая мера поддержки позволит привлечь новых предпринимателей к нам?

– Хорошая и очень своевременная мера. Тем, кто решил для себя приехать в Псковскую область, организовать здесь бизнес и работать, будут предоставлены налоговые преференции. Это будет хорошим стимулом для тех, кто так или иначе был связан с нашим регионом и сейчас желает вернуться, организовав свое дело, заниматься бизнесом, производством. Посмотрим, как эта мера будет работать на протяжении определенного периода. После этого у нас уже будет статистика. Данная мера поспособствует развитию предпринимательства, а в последующем - поступлению дополнительных налогов в бюджет региона.

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– Стипендии для студентов-целевиков и увеличение «подъёмных» для молодых учителей — одни из новых мер поддержки педагогов. Позволит ли это поднять престиж профессии учителя?

– Любые меры поддержки, которые направлены на привлечение кадров в наш регион и учителей, очень важны. Увеличение подъемных, которые сегодня предусмотрены в нашем законопроекте, тоже будут способствовать привлечению молодых специалистов для работы в наших учебных заведениях. Сейчас практически все наши учебные заведения в этом нуждаются. Будем рассчитывать на то, что эта мера тоже окажет положительный эффект.

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Беседовала Светлана Герасимова