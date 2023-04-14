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Дорожные работы стартовали в нескольких районах Псковской области

Дорожные работы стартовали в Псковской области на объектах нацпроекта «Безопасные качественные дороги» . Работы начались в Дедовичском, Пушкиногорском, Себежском, Великолукском, Островском и Печорском районах, а также в областном центре. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и и дорожному хозяйству Псковской области.

Фото: комитет по транспорту и и дорожному хозяйству Псковской области

В Себежском районе подрядчики приступили к ремонту автомобильной дороги «Опочка-Дубровка-граница с Республикой Белоруссия». Автодорога проходит через ряд населенных пунктов муниципалитета, обеспечивает сообщение грузового и пассажирского транспорта. Кроме того, она пролегает вдоль особо охраняемой природной территории федерального значения — национального парка «Себежский». В прошлом сезоне здесь был отремонтирован участок с 61 по 80 км, в этом году подрядчику предстоит привести к нормативу еще около 19 км на двух участках – с 52 по 61 км и с 25 по 35 км. Таким образом, за два года в порядок будет приведено около 38 км трассы. Сейчас на объекте ведутся подготовительные работы: ремонт водопропускных труб, расчистка полосы отвода от растительности, специалисты приступили к фрезерованию изношенного дорожного покрытия.

Устойчивая теплая погода позволила подрядчикам приступить к подготовительным работам и на других объектах области: на а/д «граница с Эстонской Республикой-Печоры-Изборск» в Печорском районе», на а/д «Новгородка Пушкинские горы» в Пушкиногорском районе, на а/д «Остров-Новоржев» в Островском районе, на а/д «Великие Луки – Усвяты» в Великолукском районе, а также на а/д «Порхов-Успенье» и «Нестрино-Остров» в Порховском районе. На объектах будет произведен полный комплекс работ: заменено изношенное дорожное полотно, отремонтированы пересечения, примыкания, автобусные остановки, съезды, укреплены обочины и нанесена дорожная разметка.

областном центре подрядчики продолжают капитальный ремонт на улице Яна Фабрициуса (участок от Металлистов до окзальной) и реконструкцию Троицкого моста через реку Пскову. Кроме того, подрядчики приступили к ремонту улицы Коммунальной (на участке от ул. Юбилейной до ул. Балтийской, в том числе дублеров) и ремонту улицы Труда (участок от ул. Текстильной до ул. Инженерной). Завершение дорожных работ на этих объектах запланировано в этом году.

В этом сезоне благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Псковской области планируется привести в нормативное состояние более 164 км автомобильных дорог, из них – 146 региональных, 18 местного значения и более 400 п.м. мостовых сооружений.