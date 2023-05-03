Троицкий мост закроют в Пскове в 10:00

Троицкий (Советский) мост закроют в Пскове сегодня, 10 мая, в 10:00. Соответствующее постановление подписал глава города Борис Елкин.
Фото: Александр Елисеев
«Ввести временное прекращение движения автотранспорта по Советскому (Троицкому) мосту с 10:00 10 мая до 24:00 19 мая», - говорится в документе.
Ограничение вводят в целях обеспечения безопасности дорожного движения, для соблюдения технологического процесса и обеспечения техники безопасности при производстве работ по ремонту моста.
В качестве объездов определены Кузнецкий мост и мост Александра Невского.
На время перекрытия Троицкого моста изменится схема движения общественного транспорта.