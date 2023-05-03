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Троицкий мост закроют в Пскове в 10:00

Троицкий (Советский) мост закроют в Пскове сегодня, 10 мая, в 10:00. Соответствующее постановление подписал глава города Борис Елкин.

Фото: Александр Елисеев

«Ввести временное прекращение движения автотранспорта по Советскому (Троицкому) мосту с 10:00 10 мая до 24:00 19 мая», - говорится в документе.

Ограничение вводят в целях обеспечения безопасности дорожного движения, для соблюдения технологического процесса и обеспечения техники безопасности при производстве работ по ремонту моста.

«На несколько дней мы вернемся к схеме движения транспорта и пешеходов, которая действовала до Нового года. Это необходимо для того, чтобы уложить верхний слой асфальта на проезжей части и тротуарах, нанести разметку!» - отмечал Борис Елкин.

В качестве объездов определены Кузнецкий мост и мост Александра Невского.

На время перекрытия Троицкого моста изменится схема движения общественного транспорта.