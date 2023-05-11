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На капремонт 20 километров трассы Р-23 направят 3,5 млрд рублей

Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Белоруссией на участке км 388+000 – км 428+000 с разработкой рабочей документации заказало Упрдор «Северо-Запад». Соответствующая информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.

В контракте прописано, что основная цель капремонта состоит в восстановлении транспортно-эксплуатационного состояния участка дороги, основной задачей капитального ремонта является устранение дефектов и восстановление элементов автомобильной дороги.

Работы произведут без перерывов движения транспортного потока.

Строительная длина участка капремонта – 20,096 километра. Категория автомобильной дороги – II, число полос движения – 2, вид покрытия – асфальтобетон.

Дорожники обустроят искусственные сооружения, земляное полотно (в том числе укрепление откосов, канавы, подпорные стенки), основание дорожной одежды, нижний и верхний слои покрытия, покрытие тротуаров, посадочных площадок, пешеходных дорожек, укрепление обочин, систему водоотведения, в том числе: бортовые камни, габионы, дождевую канализацию, водосбросы, быстротоки, локальные очистные сооружения, дорожные водоотводные лотки. Также предстоят и непосредственные работы по обустройству дороги: барьерное/перильное металлические дорожные ограждения, опоры освещения, дорожные знаки, автобусные павильоны, опоры дорожных знаков, шумозащитные экраны, в том числе фундаменты, стойки; шумозащитное остекление, сигнальные столбики, дорожная разметка термопластиком.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 3 476 505 054 рубля. Источник финансирования – федеральный бюджет.

Подрядную организацию определят в ходе электронного аукциона 31 мая. Работы будут выполнять в 2023-2025 годах. Срок исполнения контракта – 1 сентября 2025 года.