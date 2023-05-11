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Ремонт дороги к Пушкинским Горам продолжается в Псковской области

По национальному проекту «Безопасные качественные дороги» продолжается ремонт автомобильной дороги Новгородка – Пушкинские Горы в Пушкиногорском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Трасса ведет к Пушкинским Горам — одной из главных туристических точек региона. Здесь расположен Государственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское», а в Святогорском Свято-Успенском монастыре находится могила русского поэта.

В прошлом году по нацпроекту в нормативное состояние был приведен участок с 0 км до 12 км, в этом году ремонтные работы ведутся на участке с 12 по 24 км. В настоящее время ведется расчистка полосы отвода от кустарника и деревьев, на 40% отфрезеровано старое асфальтобетонное покрытие, подрядчик приступил к укладке выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия.

В дальнейшем специалисты восстановят укрепленные части обочин и виражей, обновят верхний слой асфальтобетонного покрытия, отремонтируют пересечения, примыкания и съезды, водопропускные трубы, а также укрепят обочины. Также в нормативное состояние приведут существующие автобусные остановки, отремонтируют мост через реку Великая. Для безопасности дорожного движения краской и термопластиком нанесут дорожную разметку.

Срок завершения работ по контракту намечен на июль 2023 года. Заказчик выступает «Псковавтодор», подрядчик - «Автомобильные дороги Пскова.