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Движение транспорта ограничат в Печорах на Прибалтийском шоссе

Движение транспорта ограничат в Печорах на Прибалтийском шоссе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Изображение: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

В связи с проведением дорожных работ с 24 мая 8:00 по 25 мая 20:00 будет временно прекращено движение транспортных средств по участку км 1+950 – км 2+640 автомобильной дороги граница с Эстонской Республикой - Печоры - Изборск в Печорах.

Объезд будет осуществляется по улицам Мыльникова, Энтузиастов, Вокзальной.

Временное прекращение движения обеспечивается подрядной организацией ООО «ДАФ», контактный телефон 8-921-855-50-68.

«Просим учесть информацию при планировании поездок, а также внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков», - уточнили в комитете.