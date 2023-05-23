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Тротуары в Пскове продолжают очищать от грязи. ФОТО

Тротуары в Пскове продолжают очищать от грязи и пыли. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ООО «СитиИнвестГрупп».

Фото здесь и далее: ООО «СитиИнвестГрупп»

Сотрудники компании в ежедневном режиме продолжают очистку улично-дорожной сети Пскова от грязи и мусора. Помимо этого, ООО «СитиИнвестГрупп» занимается покосом травы вблизи дорог, отвечает за текущий ямочный ремонт проезжей части.

ООО «СитиИнвестГрупп» призывает жителей города Пскова давать обратную связь для быстрого реагирования и устранения недостатков на улично-дорожной сети города. Свои замечания и предложения можно оставлять в группе.

Напомним, организация отвечает за содержание следующих районов: