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Открыть движение на отремонтированной части улицы Юбилейной в Пскове планируют 25 мая

Открыть движение на отремонтированной части улицы Юбилейной в Пскове могут уже 25 мая. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

«Укладка выравнивающего слоя асфальта идет на улице Юбилейной. Подрядчик взял хороший темп. Если все пойдет по плану, то уже завтра откроем движение, а дорожная техника перейдет на вторую половину дороги», – сказал глава города.

Борис Елкин также отметил, что улица Юбилейная - пример конструктивного взаимодействия с подрядной организацией, когда работы на объекте 2024 года начались раньше срока.

Напомним, часть улицы перекрыли для ремонта вчера, 23 мая.