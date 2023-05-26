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Тротуар на ремонтируемой Новгородской улице повторит «народные тропы» – Борис Елкин

Две улицы в микрорайоне Любятово ремонтируют в Пскове. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Фото и видео: Борис Елкин / Telegram

«На одной из них – улице Новгородской – уже вовсю идут дорожные работы. Сегодня приступили к укладке асфальта. Начали с проезда к городской ГИБДД. А с завтрашнего дня будут асфальтировать саму улицу - от Зонального шоссе до Николая Васильева. Самое важное, что вдоль Новгородской появится тротуар. Местами он повторяет народные тропы. Новая пешеходная дорожка протянется до Зонального шоссе, и дети смогут безопасно ходить в школу», – отметил глава города.

С этой же целью в 2021 году вдоль дороги было поставлено освещение.

«Со дня на день дорожники выйдут и на улицу Николая Васильева. Этот объект поделен на два участка: от Льва Толстого до ж/д переезда и от переезда до выезда из города. Работы распределены на два года». – добавил Борис Елкин.