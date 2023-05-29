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Ремонт дороги Неелово – Кудина Гора – Печоры продолжается по нацпроекту

Ремонт региональной дороги Неелово – Кудина Гора – Печоры в Печорском районе продолжается в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Дорога востребована у местных жителей, она обеспечивает сообщение грузового и пассажирского транспорта, связывает между собой Печорский район и областной центр. Также через трассу проходит второй маршрут к Псково-Печерскому монастырю в Печорах.

В этом году в нормативное состояние приводится участок общей протяженностью более 2 км (км 35+566 – км 37+791). Ремонт выполняется силами компании «Псковавтодор», дорожники приступили к фрезерованию изношенного дорожного покрытия. Перед этим на объекте выполнялся ремонт водопропускных труб.

Кроме того, специалистам предстоит восстановить асфальтобетонное покрытие на проезжей части, укрепленной части обочин, стоянках, отремонтировать пересечения, примыкания и существующие тротуары, укрепить обочины, восстановить искусственные неровности. Также на объекте будут выполнены работы по восстановлению существующих остановочных и посадочных площадках.

Срок окончания работ намечен на декабрь 2023 года.

Дорога относится к IV-й технической категории и имеет две полосы движения с асфальтобетонным покрытием.