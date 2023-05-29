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Свыше 30 светильников установят на дороге Красногородск - Мозули в Псковской области

38 светильников установят на дороге Красногородск - Мозули в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

В преддверии летних школьных каникул в Псковской области отдельное внимание уделяется обеспечению безопасности и предупреждению аварийности на дорогах, отметили в комитете.

Одно из важных направлений этой работы – освещение региональных дорог, ведущих к образовательным учреждениям. В рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в этом году продолжается устройство недостающего искусственного освещения и тротуаров на автомобильной дороге Красногородск - Мозули в Красногородском районе.

Работы ведутся на улице Калинина в Красногородске, на участке региональной дороги протяженностью 900 м (0+000 – км 0+900). Здесь располагается Красногородская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - "Агрошкола". Главная задача – сделать данный участок дороги максимально безопасным для воспитанников интерната и местных жителей.

Подрядчик установил опоры освещения, на которых планируется установить 38 светильников. В ближайшее время приступит к уширению проезжей части и устройству тротуаров, шириной 2,0 – 2,25 м, примыкающих к ней. Кроме того, для безопасности дорожного движения вблизи пешеходных переходов появятся пешеходные ограждения и тактильно-контрастные указатели.

Срок завершения работ по контракту намечен на конец августа этого года. Кроме того, в этом году на объектах нацпроекта, в том числе и на дорогах, ведущих к образовательным учреждениям Псковской области, планируется установить более 10 тысяч погонных метров металлического барьерного ограждения, а также нанести 1460 км горизонтальной дорожной разметки.

Всего 2023 году на обеспечение безопасности дорожного движения в Псковской области направлено около 300 млн рублей по нацпроекту.