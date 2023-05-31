Коммунальные службы Великих Лук подвели итоги работы за 31 мая

Коммунальные службы Великих Лук собрали отчёт о проделанной работе за 31 мая. Его Псковской Ленте Новостей предоставили в пресс-службе городской администрации.
Фото здесь и далее: администрация города Великие Луки
Силами муниципального предприятия «Спецавтохозяйство» были выполнены следующие работы:
- механическая уборка дорожного полотна на проспектах Ленина и Октябрьском, улицах Некрасова, Ботвина, Комсомольской, Пионерской, Пушкина, Карла Либкнехта, Ставского;
- механическая уборка тротуаров на улицах Новосокольнической, Винатовского, Розы Люксембург, Лизы Чайкиной;
- увлажнение дорожного полотна на проспекте Гагарина, улицах Дьяконова, Глинки, Гражданской, Вокзальной, Мурманской;
- ручная уборка лотковой части дороги на улицах Дьяконова, Горицкой, Зеленой;
- грейдирование на улицах Весны, Запрудной, и на повороте к деревне Никулино;
- ремонт колодца на улице Липецкой, а также на пересечении улицы Первомайской и Октябрьского проспекта;
- уборка остановочных комплексов города.
Муниципальное предприятие «Зеленхоз» выполнило следующие работы:
- обрезка насаждений на улице Ботвина;
- скос травы в сквере на площади Рокоссовского, на набережной реки Ловати, у путепровода, на улицах Розы Люксембург и Дружбы;
- обрезка деревьев у линий электропередач на улицах Широкой, Глинки, Гоголя;
- формовочная обрезка кустарников на площади Матросова, у Летней эстрады;
- уборка несанкционированной свалки на кладбищах Боровицы и Воробецком;
- посадка растений на клумбы города;
- полив растений на клумбах города;
- вывоз веток с улиц Энгельса, Льва Толстого, Гастелло, Зенцовской;
- уборка ранее скошенной травы в Петровском парке;
- выкорчевка пня на территории у братского кладбища.
Силами муниципального унитарного предприятия «ДСУ» выполнены:
- нанесение дорожной разметки на перекрестках улицы Зверева и проспекта Гагарина, улиц Лизы Чайкиной и Тимирязева, улиц Гастелло и Полиграфистов, а также на улице Клевцова;
- замена неисправных дорожных знаков;
- ямочный ремонт на улицах Гоголя, Вокзальной, набережной Рябики;
- установка бордюра на тротуаре на улице Лермонтова;
- ремонт дороги во дворах домов №№ 4 и 2 в переулке Нелидовском.