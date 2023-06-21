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Продолжается реконструкция дороги Гверстонь – Крупп – Кулье в Печорском районе

Реконструкция автомобильной дороги регионального значения Гверстонь – Крупп – Кулье продолжается в Печорском районе. Работы ведутся параллельно на I-м и II-м пусковых комплексах, на участке с 16 по 28 км, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Фото здесь и далее: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Дорога проходит через населенные пункты Киршино, Кулиско и Дальнево, обеспечивает сообщение грузового и пассажирского транспорта.

Первый пусковой комплекс, протяженностью 6,615 км, приводится в нормативное состояние в рамках реализации государственной программы Псковской области «Развитие транспортной системы». На объекте уложено 6,5 км нижнего слоя асфальтобетонного покрытия основного хода дороги, ведутся работы по укреплению прибровочной части и откосов насыпи растительным грунтом, начаты работы по устройству посадочных площадок автобусных остановок.

На втором пусковом комплексе, протяженностью 5,288 км, реконструкция дороги ведется по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». На объекте выполнено переустройство лини и электропередач, подрядчик выполняет устройство земляного полотна, дренирующего слоя и слоя основания, а также приступил к укладке нижнего слоя асфальтобетонного покрытия основного хода проезжей части.

Реконструкцией трассы занимается подрядная организация ООО «ДорСтройСервис» по контракту с управлением автомобильных дорог Псковской области. Общая стоимость контрактов около 500 млн рублей.

В рамках реконструкции дороги предусмотрены работы по расчистке полосы отвода, доведение геометрических параметров поперечного и продольного профиля до нормативных значений, замена водопропускных труб.

Для обслуживания участников дорожного движения предусматривается устройство автобусных остановок с освещением, устройство тротуаров и пешеходных дорожек к автобусным остановкам.

В целях обеспечения безопасности движения и улучшения ориентации водителей предусматривается установка дорожных знаков, металлического барьерного ограждения и направляющих устройств, нанесение дорожной разметки.

В рамках реконструкции будет введено в эксплуатацию около 12 км дороги в асфальтобетонном покрытии. Срок окончания работ – сентябрь 2023 года.