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До конца сентября в Великих Луках хотят отремонтировать 18 дворов

Ремонт 18 дворов и подъездов к ним планируют выполнить в Великих Луках до конца сентября. Об этом в своем еженедельном видеообращении сообщил глава города Николай Козловский.

«Несмотря на сложности в финансировании ежегодно выделяются денежные средства на благоустройство дворов и общественных зон, ремонт дорог и тротуаров и строительство новых объектов. В настоящее время идёт активное асфальтирование дворов», - рассказал Николай Козловский.

По его словам, подрядная организация «Дорожно-строительное управление» полностью завершила работы на нескольких дворовых территориях: на улицах Зверева, Вагонной, Мурманской, Комсомольской, Октябрьском проспекте и в Нелидовском проезде.

«Все эти территории не просто отремонтированы, но и приняты общественными советниками и старшими по конкретным домам. Помимо этого, на всех этапах производство запланированных ремонтных работ было на контроле у депутатского корпуса. Скажу сразу, что не всегда с первого раза выполненные работы принимаются. Недочёты и замечания сразу доводятся до подрядчика, которые он устраняет», - заметил глава города.

Впереди – ремонт 18 дворов и подъездов к ним. Завершить все работы планируется до конца сентября. Николай Козловский добавил, что уже сейчас идёт формирование планов на будущий год.

«Хочу отметить, что большую помощь в преображении города оказывают ТОСы. В мае в рейтинговом голосовании были определены победители областного конкурса "Лучшее территориальное общественное самоуправление"», - отметил глава города.

В числе победителей – ТОС «Южный», председателем которого является общественный советник Светлана Кицина. На рассмотрение жюри она представила свой проект по благоустройству подвального помещения в доме на проспекте Гагарина, 19.

«За свои средства жители дома сделали мини-спортивный зал для молодёжи, а на выигранные по гранту средства активисты дополнят помещение тренажёрами. В ближайшее время инициаторы проекта планируют внедрить такую практику и в других домах. Отмечу, что активное участие в реализации задуманного принимают управляющие компании», - сказал Николай Козловский.

Он поблагодарил активистов за творческий подход, энергичность и формирование добрососедских отношений.

Также глава города рассказал, что в ближайшее время будет продолжено устройство тротуарной плитки на территории братского кладбища воинов Советской Армии, погибших в период с 1941 по 1943 год.

Ещё один проект, который будет реализован в ближайшее время – это строительство тротуара на проспекте Гагарина от улицы Угольной до улицы Дубовой. По данному объекту были обращения граждан.

В ближайшей перспективе – приёмка дорожных работ улице Новосокольнической. Там построили новый тротуар, смонтировали освещение, идёт ремонт дорожного полотна.

«Как видите, в части благоустройства города у нас делается немало, работы идут и сегодня, а в планах – ещё более грандиозные проекты», - заключил Николай Козловский.