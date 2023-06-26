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Псковские студенты проходят производственную практику на дороге Неелово – Кудина Гора – Печоры

В Псковской области ГБУ ПО «Псковавтодор» помогает будущим выпускникам получать опыт в условиях реального производства. У студентов-дорожников есть возможность лично познакомиться с процессом работ на объектах, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Фото здесь и далее: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Так, в этом году два студента третьего курса направления «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» колледжа ПсковГУ Андрей Гарибян и Антон Вовняков проходят производственную практику в филиале дорожного строительства ГБУ ПО «Псковавтодор». Трудовой опыт они получают на одном из объектов нацпроекта «Безопасные качественные дороги» – автомобильной дороге Неелово – Кудина Гора – Печоры в Печорском районе. Практиканты помогают опытным специалистам с установкой и укреплением бортового камня.

«Работа тяжелая, но очень интересная! В будущем планируем продолжить работать в дорожной сфере. Среди нынешних выпускников, наших знакомых, многие ребята пошли работать в эту отрасль», – поделились студенты.

«Мы регулярно сотрудничаем с псковским колледжем, каждый год приглашаем студентов на практику и готовы делиться своим опытом с новым поколением дорожников. Работа, конечно, тяжелая и требует много терпения и сил, но, как правило, наши студенты очень старательные, всегда с удовольствием включаются в рабочий процесс», – отметил директор филиала дорожного строительства ГБУ ПО «Псковавтодор» Сергей Бурцев.

Добавим, сейчас повысить уровень знаний могут и профессиональные дорожники. Благодаря нацпроекту создана система повышения квалификации. Она предусматривает программы обучения по разным направлениям отрасли. В 2023 году ее пройдут около 5 тысяч специалистов.