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Ольгинский мост полностью открыли для движения в Пскове. ВИДЕО

Отремонтированный Ольгинский мост полностью открыли для движения в Пскове сегодня, 27 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Также для движения пешеходов открыт тротуар.

Ранее сообщалось, что дорожное покрытие моста полностью поменяли. В качестве защитного слоя специалисты использовали литой асфальтобетон, чтобы конструкция стала более надежной. Гарантия на покрытие составит четыре года.

Глава города Пскова Борис Елкин поблагодарил подрядчика за высокие темпы работы. Все работы длились около трех месяцев.