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Четыре светофора на Октябрьском проспекте в Пскове будут работать синхронно

Четыре светофора на Октябрьском проспекте в Пскове будут работать синхронно. Об этом глава города Борис Елкин сообщил в своем Telegram-канале.

«Проработаем вопрос установки светофора на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Гоголя. Но поручил сделать так, чтобы все четыре светофора – на Некрасова, Гоголя, Свердлова и Кузнецкой – работали синхронно. И еще одно решение: ограничиваем движение транспорта от церкви Успения Пресвятой Богородицы с Пароменья под Ольгинский мост. Там будут установлены знаки «Пешеходная зона», – рассказал глава города.

Кроме того, в Пскове появятся два турбоперекрестка – на площадях Героев-Десантников и Победы. Решение принято на заседании комиссии по безопасности дорожного движения по предложению общественников. Задача - увеличить скорость проезда автомобилей и снизить количество ДТП.

«Суть турбокольца в том, что движение идет строго по полосам. При этом правый ряд может повернуть только направо для выезда на смежную дорогу. Въехать на кольцо можно со среднего или левого ряда для того, чтобы продолжить движение по нему. Новую разметку начертим до конца лета», – добавил Борис Елкин.

Он отметил, что анализ ДТП за 5 месяцев выявил новые «предочаговые» места. Для повышения безопасности на пересечении улиц Максима Горького и Конной изменят разметку, работы запланированы на июль.