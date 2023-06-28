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Работы по устранению дефектов на перекрестке улиц Инженерной и Индустриальной в Пскове завершат ночью

Работы по устранению деформаций дорожного покрытия на пересечении улиц Инженерной и Индустриальной в Пскове в рамках гарантийных обязательств завершат с 23:00 29 июня по 05:00 30 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе городской администрации.

В связи с этим движение автотранспорта будет ограничено по полосам.

Администрация города Пскова приносит извинения за доставленные неудобства, просит учесть эту информацию при планировании поездок и внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков.