В Великих Луках завершается монтаж подъемников для маломобильных граждан в подземном переходе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.
Фото: администрация города Великие Луки
В рамках устранения замечаний специалисты также перекрасили стены подземных переходов и ликвидировали надписи вандалов.
«Работы были выполнены в полном объёме, но впоследствии неизвестные лица вновь изрисовали стены и повредили штукатурку.
Кроме того, во всех подземных переходах были заменены светильники, но на днях световые приборы были вновь испорчены и разбиты. Соответствующее заявление по данному факту направлено в правоохранительные органы», - уточнили в администрации.
Данный объект ещё не ввели в эксплуатацию и не приняли на баланс города.
«Подобные акты вандализма значительно затягивают данную процедуру. Подрядной организации вновь придётся всё приводить в порядок и нормативное состояние. На это нужно и время, и финансовые средства», - подчеркнули в администрации.
После ввода объекта в эксплуатацию будут установлены камеры видеонаблюдения за счёт городского бюджета.
«Уважаемые великолучане! Давайте вместе заботиться о нашем родном городе и беречь общегородское имущество, ценить то, что делается для нас с вами!» - обратились в администрации к великолучанам.