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В Великих Луках завершается монтаж подъемников для маломобильных граждан в подземном переходе

В Великих Луках завершается монтаж подъемников для маломобильных граждан в подземном переходе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фото: администрация города Великие Луки

В рамках устранения замечаний специалисты также перекрасили стены подземных переходов и ликвидировали надписи вандалов.

«Работы были выполнены в полном объёме, но впоследствии неизвестные лица вновь изрисовали стены и повредили штукатурку.

Кроме того, во всех подземных переходах были заменены светильники, но на днях световые приборы были вновь испорчены и разбиты. Соответствующее заявление по данному факту направлено в правоохранительные органы», - уточнили в администрации.

Данный объект ещё не ввели в эксплуатацию и не приняли на баланс города.

«Подобные акты вандализма значительно затягивают данную процедуру. Подрядной организации вновь придётся всё приводить в порядок и нормативное состояние. На это нужно и время, и финансовые средства», - подчеркнули в администрации.

После ввода объекта в эксплуатацию будут установлены камеры видеонаблюдения за счёт городского бюджета.

«Уважаемые великолучане! Давайте вместе заботиться о нашем родном городе и беречь общегородское имущество, ценить то, что делается для нас с вами!» - обратились в администрации к великолучанам.