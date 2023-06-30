АвтоМир / Дороги

Тротуары делают в псковской деревне Ершово

Работы по устройству тротуаров проводятся в деревне Ершово Псковского района, ранее жители деревни вынуждены были ходить по обочине дороги. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной администрации.

Фото здесь и далее: администрация Псковского района

«Дорога Псков - Гдов - регионального значения, достаточно оживленная трасса, поэтому для пешеходов отсутствие тротуаров являлось большой проблемой», - заметили в администрации.

Работы проводит «Псковавтодор».

Такие же работы по обустройству тротуаров проводятся в деревнях Хотицы, Писковичи, Загорицы.