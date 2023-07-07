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Движение транспорта ограничили на участке улицы Народной в Пскове

Фрезерование дорожного покрытия на улице Народной на участке между Рижским проспектом и улицей Юбилейной проводят в Пскове с 10:00 до окончания работ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фото: пресс-служба администрации города Пскова

Движение транспорта ограничено по полосам. Работы идут в рамках контракта по восстановлению изношенных слоев асфальтобетонного покрытия.

Как уточнили в пресс-службе, срезать старый асфальт будут выборочно. Ремонтировать полотно будут картами.