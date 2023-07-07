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Михаил Ведерников: Бардака на дорожном рынке в Псковской области уже нет

Бардака на дорожном рынке в Псковской области уже нет. Об этом в интервью журналистам заявил губернатор Михаил Ведерников.

Ремонт улицы 128-й Стрелковой Дивизии в Пскове. Фото: Борис Елкин / Telegram

«У нас уже нет бардака на рынке, связанном с дорогами. На конкурс уже не выходят подрядчики, которые роняют цену контракта на 30-40%. Конечно, мы экономим на дорожных контрактах - в год экономия достигает до 100 млн рублей, для нас это существенные деньги. Но любое понижение должно быть экономически обосновано», - сказал Михаил Ведерников.

Он выразил благодарность руководителю управления Федеральной антимонопольной службы России по Псковской области Ирине Белоконь и отметил, что только в прошлом году в реестр недобросовестных подрядчиков в регионе внесли 16 дорожных фирм.

«Мы всегда рады новым инвесторам, мы рады порядочным подрядчикам, которые приходят в область, но если кто-то думает, что Псковская область - это регион, в который можно прийти, сделать как попало и прокатит - не прокатит», - подчеркнул губернатор.

Он пояснил, что в регионе «серьезно скорректировали саму конкурсную документацию», работают по новым ГОСТам, отказались от «местных инертных материалов», не принимают некачественно выполненные работы, а также в очередной раз обновили дорожную лабораторию.

Глава региона напомнил, что в 2018 году в нормативном состоянии в Псковской области находились 29% дорог. «Мы колоссальную работу провели, дорожный фонд увеличился уже до 13 млрд рублей, и только в этом году показатель нормативности мы доведем до 44%. При том, что мы в этом направлении семимильными шагами двигаемся», - заметил Михаил Ведерников.

По его словам, в последние годы регион динамично развивается во всех сферах. «Мы с Божьей помощью работаем — и я, и владыка стараемся. Помогают друзья, правительство, министерства, президент ни одной нашей просьбы не оставил без внимания. Ну и сами стараемся не подводить, четко выполнять все взятые на себя обязательства», - добавил губернатор.