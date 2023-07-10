АвтоМир / Дороги

Сроки укладки асфальта на улице Коммунальной сдвинули в Пскове

Сроки укладки асфальта на улице Коммунальной сдвинули в Пскове. Об этом сообщается в Тelegram-канале городской администрации.

Фото: пресс-служба администрации города Пскова

Работы начнутся завтра, 12 июля, на участке между улицами Балтийской и Рокоссовского. 13 июля дорожники будут работать на участке между улицами Рокоссовского и Западной

Движение автотранспорта будет ограничено по полосам.

Ранее планировалась, что асфальт на улице Коммунальной начнут укладывать сегодня, 11 июля.

Смотрите также Укладка асфальта начнется на улице Коммунальной в Пскове с 11 июля

Напомним, срок выполнения всех работ – 20 сентября. Заказчиком ремонта выступает управление городского хозяйства администрации города Пскова. Ремонт улицы Коммунальной на участке от улицы Юбилейной до улицы Балтийской, в том числе дублеров, проводят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».