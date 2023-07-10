АвтоМир / Дороги

Ремонт дороги Ольша – Велиж – Усвяты – Невель начнётся в августе

Ремонт дороги Ольша – Велиж – Усвяты – Невель начнётся в августе. Об этом ссылаясь на слова временно исполняющего обязанности комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислава Стармолотова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил глава Усвятского района Дмитрий Петров.

Состояние дороги. Фото сделано весной 2023 года

«Ремонт дороги Ольша – Велиж – Усвяты – Невель начнётся в августе. Благодаря губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову удалось получить средства в рамках специальных казначейских кредитов», - рассказал Дмитрий Петров.

Он уточнил, что работы начнутся от границы со Смоленской областью. Ремонт планируют закончить в течение трех лет.

Фото: Дмитрий Петров / «ВКонтакте»

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщал, что по его поручению в этом году начнется ремонт автодороги Ольша – Велиж – Усвяты – Невель, большая часть которой является платной. За 2 года планируют выполнить ремонт 30 км автодороги.

Смотрите также Почти 700 км региональных псковских дорог хотят отремонтировать до 2027 года

О причинах критического состояния платной дороги Ольша – Велиж – Усвяты – Невель рассказывал исполняющий обязанности председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов. Он также уточнил, что протяженность дороги Ольша – Велиж – Усвяты – Невель составляет 77 километров, из них порядка 56 километров – платный участок.