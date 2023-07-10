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Скорость движения ограничат на федеральной трассе Р-23 «Псков»

Ограничение скорости движения будет действовать на автомобильной дороге федерального значения Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия из-за дорожных работ 14 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил диспетчер ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На километрах 31-32 трассы Р-23 «Псков» будет действовать ограничение скорости движения в сторону Пскова с 8:00 до 17:00. Рабочие будут очищать водоотводные лотки.

На 145 км ограничение скорости движения в оба направления с 7:00 до 15:00 будет введено из-за уборки наносного грунта из-под бордюрного камня.

С длительными работами можно ознакомиться на сайте sz.rosavtodor.gov.ru.