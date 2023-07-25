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В Палкино введут прекращение движения автомобилей в связи с празднованием освобождения района

Временное прекращение движения транспортных средств по участку автомобильной дороги Изборск - Палкино - Остров вводится в поселке Палкино 29 июля с 12:30 до 15:00. Об этом в своём Telegram-канале сообщила глава района Ольга Потапова.

Прекращение движения автомобилей по улице Островской от здания администрации муниципалитета до братских захоронений введут в связи с прохождением праздничной колонны к братскому захоронению и проведением торжественного митинга в честь 79-ой годовщины освобождения Палкинского района от немецко-фашистских захватчиков.

Объезд будет осуществляться по улицам Набережная - Заречная или по улице Набережная - переулок Почтовый - улица Подгорная.