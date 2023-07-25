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Мост через реку Колотовку обновили в Псковском районе

Капитальный ремонт моста на 197-м км федеральной трассы Р-56 Великий Новгород — Сольцы — Порхов — Псков в Псковском районе завершили в срок. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Фото здесь и далее: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Мостовики приступили к работам на искусственном сооружении весной 2022 года. Мост через реку Колотовку длиной 19,2 м находится на дороге третьей категории и имеет две полосы движения. Проект предполагал строительство нового сооружения. Сотрудники выполнили устройство новых опор и пролетного строения, опорных частей, мостового полотна, щебеночно-мастичных деформационных швов, двух лестничных сходов и укрепление откосов, а также монтаж 92 метров барьерного и перильного ограждения.

Уложено более двух тысяч квадратных метров нового асфальтобетонного покрытия на мосту, сопряжениях, подходах, а на пешеходных тротуарах - тонкослойное полимерное покрытие. Фильтрация воды с проезжей части будет производиться в построенных локальных очистных сооружениях. Кроме работ на самом мосту в близлежащих домах специалисты заменили существующие деревянные оконные блоки на шумозащитные.

Весной этого года во время паводка в Колотовке поднялся уровень воды. Совсем рядом с зоной производств работ водой размыло слой грунта, и рабочие случайно заметили снаряд времен Великой Отечественной войны. Оперативно информация об этом была передана в МЧС. На место прибыли специалисты, которые здесь же его обезвредили. После чего мостовики смогли продолжить ремонт.

4 августа отремонтированный мост через Колотовку ввели в эксплуатацию.