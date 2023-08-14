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Старый асфальт снимают в центре Пушкинских Гор

Верхний слой асфальта ремонтируют на улице Ленина от памятника Блаженному Тимофею до здания Пушкиногорской межрайонной больницы в Пушкинских Горах. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил вице-спикер, руководитель партии «Единая Россия» в Псковском областном Собрании депутатов Армен Мнацаканян.

Фото здесь и далее: Армен Мнацаканян / «ВКонтакте»

Рабочие уже выполнили фрезерование. В начале лета дорожники отремонтировали участок улицы Ленина напротив Святогорского монастыря.

Ранее асфальт уложили на дороге Носово - Креневка - Вече. Сейчас в порядок приводят участок в центре Пушкинских Гор, рядом со значимыми социальными учреждениями, часто посещаемыми как местными жителями, так и туристами.

«Вновь хочу поблагодарить руководителя комитета по транспорту и дорожному хозяйству области Станислава Стармолотова. На сей раз ремонт ведется за счет средств по содержанию дорог. Большое спасибо руководителю "Псковавтодора" Павлу Кипрушеву: профессионально, быстро, качественно», - добавил вице-спикер.