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Скорость движения транспорта ограничат на день на участке трассы Р-23

Скорость движения транспорта ограничат на автомобильной дороге федерального значения Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь из-за дорожных работ 16 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На километрах 31-45 трассы Р-23 будет действовать ограничение скорости движения в сторону Пскова с 08:00 до 17:00. Будет проводиться мойка осевой и краевой полос механическим способом.

С длительными работами можно ознакомиться на сайте sz.rosavtodor.gov.ru.