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Три улицы в псковском микрорайоне Лепеши приняли после ремонта

Три улицы в микрорайоне Лепеши в Пскове - Лепешинского, Солнечная и проезд до улицы Шелгунова - приняты после ремонта. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Пскова Борис Елкин.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

Специалисты отремонтировали более 1,3 км дорог. «Главная особенность объекта – обеспечение водоотвода на Солнечной. Во время работ нашли старую ливневку и изменили уклон дороги. Теперь вся вода уходит», - объяснил он.

Также восстановлены все тротуары и сделаны дополнительные парковочные пространства. Для безопасности на дорогах установили шесть «лежачих полицейских».