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Водитель легковой автомашины сбил маму с ребенком в Пскове

Водитель легковой автомашины сбил маму с ребенком в Пскове 23 августа. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОГИБДД УМВД России по городу Пскову, наезд произошел в 9.40 у дома №23 по улице Кузнецкой.

Водитель автомашины Lada Vesta, мужчина 1989 года рождения, совершил наезд на двух пешеходов – женщину 1982 года рождения и ее сына 2016 года рождения. Они переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пострадали два человека. Женщина доставлена в Псковскую областную больницу, ребенок - в детскую областную. Водитель трезвый.