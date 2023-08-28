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Скорость движения ограничат на день на участке трассы Р-23

Скорость движения транспорта ограничат на автомобильной дороге федерального значения Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь из-за дорожных работ 29 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На 33-34 километрах ограничат скорость движения в сторону Санкт-Петербурга с 8:00 до 17:00. Будет проводиться очистка водоотводных лотков.

А на 46 километре будет действовать ограничение скорости движения в направлении Пскова с 8:00 до 17:00. Рабочие будут производить замену секций барьерных ограждений.

Кроме того, на подъезде №1 к городу Луга будет действовать ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 17:00 в связи с устранением деформаций асфальтобетонного покрытия.

С длительными работами можно ознакомиться на сайте sz.rosavtodor.gov.ru.