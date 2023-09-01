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Изношенные сети прошлого века: почему на улицах Пскова проваливается асфальт?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «В фокусе» на тему провала асфальта на пересечении улиц Рокоссовского и Коммунальной в Пскове. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Фото: pskov.camera

Этим летом в Пскове проводилось благоустройство улицы Коммунальной. Подрядчик закончил работы по укладке дорожного полотна в начале августа, но на днях на пересечении улиц Рокоссовского и Коммунальной провалился асфальт. Выяснилось, что причиной инцидента стала утечка на теплосетях. Выявили повреждение уже после того, как дорога была отремонтирована.

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Такие ситуации периодически происходят не только в нашем регионе, но и по всей России. Коммунальные сети – как правило, проложенные еще в советское время - изношены и требуют как минимум ремонта, а лучше замены. Средств на это, конечно же, в бюджетах всех уровней не хватает. А ждать, пока у государства появятся ресурсы заменить все изношенные трубы, дорожники не могут.

Учитывается ли состояние сетей при планировании ремонта дорог? Можно ли избежать провалов асфальта? Что для этого необходимо? Как осуществляется контроль за ремонтами дорог? Этому посвящена сегодняшняя программа «В фокусе».

Теплосети во время ремонта дорожного полотна на улице Коммунальной не меняли, поскольку такие работы не были предусмотрены контрактом, рассказал начальник управления городского хозяйства администрации Пскова Александр Грацкий. По его словам, дорожный участок восстановит та же подрядная организация, которая выполняла ремонт.

«На перекрестке улиц Коммунальной и Рокоссовского образовалась утечка на теплосетях. Выявлена она была, к сожалению, уже после того, как дорожное полотно было отремонтировано. Это связано с тем, что у нас происходил именно ремонт, а не капитальный ремонт по замене этих сетей. Мы понимаем, что капитальный ремонт — это дороже, и не везде это получается сделать. Как образовалась утечка? В связи с тем, что на улице Рокоссовского как раз сейчас идет реконструкция сетей теплотрассы и в связи с этим необходимо было отключить горячую воду для микрорайона, было принято решение параллельно устранить обнаруженную утечку на перекрестке, что и было сделано вчера силами "Псковских тепловых сетей". Восстановлением поврежденного дорожного покрытия займется та же подрядная организация, которая выполняла ремонт улицы Коммунальной. Для этого у подрядчика есть необходимая техника и опыт. Сети в Пскове, к сожалению, старые. Они построены в 70-90-х годах. Весь город разрыть и менять их везде технически невозможно, но мы к этому стремимся. Как видите, за последнее время много капитальных ремонтов. Например, сети обновили на улице Яна Фабрициуса, на улице Леона Поземского. Так что поэтапно мы все равно к этому идем».

Безусловно, контроль дорожных работ проводится, но протечка сетей и провал асфальта — это дело случая, утверждает региональный координатор партийного проекта «Безопасные дороги» в Псковской области и заместитель председателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания Владимир Кузь. Такие ситуации могут происходить, потому что коммунальная инфраструктура сильно изношена.

«Протечка произошла из-за старых сетей. Контроль проводится, но есть человеческий фактор, бывает такое. Я ничего в этом страшного не вижу. Да, случился провал, но никто же не отказывается устранить повреждение. Сейчас все отремонтируют, асфальт починят, все будет в порядке. Сети-то у нас изношены в целом по области, их нужно менять, ремонтировать. Здесь, действительно, дело случая, надо к этому отнестись с пониманием. Все службы работают, устраняют эту проблему, это абсолютно нормально. Даже когда в доме делается ремонт, бывают сложности, неприятности. Невозможно все предусмотреть. Хотел бы добавить, что нужно терпимее относиться к некоторым вещам. Это все-таки достаточно трудоемкая и сложная работа, и есть определенные моменты, которые влияют на это».

По словам директора муниципального предприятия города Пскова «Псковские тепловые сети» Игоря Максимова, благоустройство дорожной инфраструктуры одновременно с коммунальной — это грамотный подход. Примерами такой работы могут послужить улицы Леона Поземского и Яна Фабрициуса в Пскове. Он отметил, что лучше за год сделать меньше дорог, но с ремонтом коммунальных сетей.

«Разумно и правильно делать комплексное благоустройство. Капитально ремонтируя или расширяя дорогу, естественно, надо делать под ней все коммуникации. И такие примеры, кстати, в Пскове есть. Например, улица Леона Поземского. Что касается теплосетей, там было три трассы, которые пересекали улицу. Они все заменены в рамках проекта. Другой пример — Яна Фабрициуса. Там тоже все коммуникации заменены перед укладыванием асфальта. Это правильно. Это, конечно, дороже. Но я думаю, что если мы собираемся жить долго и счастливо, то именно так и надо делать. Конечно, стоимость выше, но неправильно делать стоимость основным критерием. Насколько я знаю, в этом году 50 улиц асфальтируют в городе Пскове. Ну, заасфальтировали бы 30, но с заменой коммуникаций. И так бы шли из года в год. Чтобы хотя бы дети наши не испытывали этих проблем, что положили новый асфальт, и через две недели прибежали, начали его долбить или коммунальщики, или связисты, или газовики».

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При проведении капитального ремонта дорог лучше благоустраивать и коммунальные сети, согласен бывший сити-менеджер, вице-спикер областного Собрания депутатов Александр Братчиков. При составлении проекта этот момент учитывается. Однако он отметил, что на улице Коммунальной проводился обычный ремонт дорожного полотна.

«Сети служат намного дольше, замену можно делать только при капитальном ремонте, как на улице Яна Фабрициуса. Это необходимо делать, если это возможно, мы всегда это делали. Все сети идут под дорогами неизбежно, потому что дорогу можно отремонтировать, а если бы сети были под капитальными сооружениями, их нельзя было бы ремонтировать. Поэтому так делать правильно — ремонтировать сети во время капитального ремонта. Но в данном случае же не было капитально ремонта».

По мнению активиста движения «Убитые дороги Пскова» Николая Мелькова, у некоторых коммунальных сетей давно закончился срок эксплуатации, а провести ремонт пока что нет возможности. Поэтому и происходят внештатные ситуации. На его взгляд, если отказаться от центральных котельных и сделать локальные, то протечек сетей будет меньше. Однако такое изменение коммунальной инфраструктуры требует огромных затрат.

«Это нештатная ситуация, образовался прорыв трубы, то есть, видимо, они выявили, что у них идут потери на данном участке, и начали делать аварийные работы. Как это узнать, предугадать, чтобы такого не было? Однозначного ответа нет. По идее, надо сети держать в порядке и ремонтировать их по требованиям сроков эксплуатации. Но вы же понимаете, что, по-моему, у нас около 400 с лишним километров труб. Это только те, которые относятся к теплосетям. Это почти в полтора раза больше, чем дорог в городе Пскове. И содержание сетей — это очень большая сумма. И я понимаю, что из-за этого пропускаются все сроки и образуются такие вот ситуации. Возможное решение — немножко утопическое — отказаться от центральных котельных и делать котельные локальные, локальные на район, на какой-то округ. Как вы знаете, у нас в городе есть несколько больших котельных, и от них идут трубы в жилые микрорайоны. Как раз у нас проблема происходит в основном на этих трубах, с большим диаметром — около 400-500. Конечно, ее содержать сложно. Даже сейчас ремонтные работы будут, я думаю, что недели три идти. То есть потом они перейдут на другую часть дороги, чтобы устранить данный провал».

К сожалению, в Пскове многие километры изношенных сетей, отдельные коммуникации были проложены в начале XX века, поэтому приходится сталкиваться с такими ситуациями, как инцидент на улице Коммунальной. К счастью, повреждения оперативно устраняются. Так как на улице Рокоссовского меняют теплотрассу, было принято решение параллельно устранить обнаруженную утечку на перекрестке. На данный момент повреждение сетей уже ликвидировали. А восстановлением дорожного покрытия займется та же подрядная организация, которая выполняла ремонт улицы Коммунальной.

Безусловно, комплексное благоустройство — это грамотный подход. Можно совмещать капитальный ремонт дорог с заменой коммунальных сетей. В Пскове создаются и выполняются такие проекты, например, на улице Яна Фабрициуса. Но вместе с эффективностью такого подхода растет и стоимость контрактов.

Анастасия Сливинская